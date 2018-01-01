Фьюри рассказал о том, как победил Кличко в сауне

Британец ментально одолел "короля сауны" Владимира Кличко.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри рассказал о том, как сумел одолеть украинского боксера Владимира Кличко вне ринга.

Читай также: Кличко и Ломаченко - лучшие боксеры своих дивизионов в XXI веке

“Это было задолго до нашего боя, мне было 22 года. Тогда все называли Кличко королем сауны, никто не мог пробыть там дольше, чем он. Все, кто ходил в сауну с Кличко, проигрывали ему ментально.

Когда я пошел с Кличко в сауну и сидел там с ним, то тоже думал, что не смогу его одолеть. Мы уже долго там просидели, около 20-ти минут. Я сидел и про себя считал до десяти шесть раз, так отсчитывал каждую минуту.

Читай также: Владимир Кличко впервые показался на публике с новой пассией

Я даже подумал, что могу потерять сознание, и был к этому готов. Понимал, что если это случится, то парни вытянут меня и обольют водой, и все будет в порядке. Прошло 45 минут, и Кличко ушел. Просто встал и ушел вверх по лестнице.

Читай также: Фьюри: Перед боем с Кличко сбросил 50 кг

После этого я тоже мог уйти, было тяжело, я еле дошел до выхода. Все спрашивали, что я сделал с Кличко, а я всего лишь выиграл у него ментально“, - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри хотел покончить с собой после победы над Владимиром Кличко.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.