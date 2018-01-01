Переключиться на мобильную версию

Хирн - о Деревянченко: У тебя большое будущее

Комментариев: 0
Эдди Хирн прокомментировал выступление Сергея Деревянченко в бою с Дэниэлом Джейкобсом.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
instagram.com/sergiy.derevyanchenko/

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Дэниела Джейкобса, поделился эмоциями от выступления украинского боксера Сергея Деревянченко в бою с американцем.

Читай также: Джейкобс: Снимаю шляпу перед Деревянченко

“Ты показал прекрасное выступление и высокий класс в бою!

У тебя большое будущее“, - написал Хирн на своей страничке в Twitter.

Напомним, Сергей Деревянченко проиграл Дэниелу Джейкобсу чемпионский бой раздельным решением судей. Смотрите также видео нокдауна в бою Деревянченко - Джейкобс, а также полное видео этого поединка.

Вашему вниманию также судейские записки и статистика ударов боя Деревянченко - Джейкобс.

Отметим, что сам Сергей Деревянченко заявил, что будет продолжать выступать.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.

Поделись:
Теги: бокс, Эдди Хирн, Сергей Деревянченко, Дэниел Джейкобс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь