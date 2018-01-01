Хирн - о Деревянченко: У тебя большое будущее

Эдди Хирн прокомментировал выступление Сергея Деревянченко в бою с Дэниэлом Джейкобсом.

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Дэниела Джейкобса, поделился эмоциями от выступления украинского боксера Сергея Деревянченко в бою с американцем.

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“Ты показал прекрасное выступление и высокий класс в бою!

У тебя большое будущее“, - написал Хирн на своей страничке в Twitter.

Great performance and class shown throughout! You have a big future! 🇺🇸🇺🇦 https://t.co/oikP4ZIJun — Eddie Hearn (@EddieHearn) 29 октября 2018 г.

Напомним, Сергей Деревянченко проиграл Дэниелу Джейкобсу чемпионский бой раздельным решением судей. Смотрите также видео нокдауна в бою Деревянченко - Джейкобс, а также полное видео этого поединка.

Вашему вниманию также судейские записки и статистика ударов боя Деревянченко - Джейкобс.

Отметим, что сам Сергей Деревянченко заявил, что будет продолжать выступать.

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