Хирн - о Деревянченко: У тебя большое будущее
Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Дэниела Джейкобса, поделился эмоциями от выступления украинского боксера Сергея Деревянченко в бою с американцем.
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“Ты показал прекрасное выступление и высокий класс в бою!
У тебя большое будущее“, - написал Хирн на своей страничке в Twitter.
Great performance and class shown throughout! You have a big future! 🇺🇸🇺🇦 https://t.co/oikP4ZIJun— Eddie Hearn (@EddieHearn) 29 октября 2018 г.
Напомним, Сергей Деревянченко проиграл Дэниелу Джейкобсу чемпионский бой раздельным решением судей. Смотрите также видео нокдауна в бою Деревянченко - Джейкобс, а также полное видео этого поединка.
Вашему вниманию также судейские записки и статистика ударов боя Деревянченко - Джейкобс.
Отметим, что сам Сергей Деревянченко заявил, что будет продолжать выступать.
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