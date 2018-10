Хирн - о Деревянченко: У тебя большое будущее

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы Дэниела Джейкобса, поделился эмоциями от выступления украинского боксера Сергея Деревянченко в бою с американцем.

“Ты показал прекрасное выступление и высокий класс в бою!

У тебя большое будущее“, - написал Хирн на своей страничке в Twitter.

Great performance and class shown throughout! You have a big future! 🇺🇸🇺🇦 https://t.co/oikP4ZIJun