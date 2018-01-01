Кличко: Один политик в семье у нас уже есть

Владимир Кличко в ближайшем будущем не планирует начинать политическую карьеру.

Легендарный экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что не собирается идти в политику и останется в спорте.

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"Я думаю, что на этом этапе один политик в семье у нас уже есть. Я знаю, что Виталий относится к своей работе, которая у него есть, очень внимательно, поэтому, я на сегодняшнем этапе остаюсь в спорте", - сказал Кличко в эфире телеканала Прямой.

Ранее Владимир Кличко рассказал о том, что ему было сложно в спарринге с Александром Усиком.

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