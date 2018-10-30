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Сосновский: Четыре утра, а Усик выводит девочку из базы

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Тренер сборной Украины рассказал о нарушении режима.
Дмитрий Сосновский
Дмитрий Сосновский
obozrevatel.com

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский признался, что в свое время Александра Усика едва не выгнали из команды за нарушение режима.

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“С Сашей Усиком был такой случай. Он был молодой, только пришел. А на базе в Конче-Заспе поставили камеры. Директор базы Леонид Смелаш позвал меня в свой кабинет. Захожу, он включает камеру и показывает. Усик выводит девочку из базы через проходную. Я: И что тут такого? Он ответил: Ты на время посмотри, четыре утра. Я: хорошо, принимается.

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Саша потом рассказал историю, что его сестра приехала переночевать, потому что утром у нее был поезд. А рассказать они умели так, что можно плакать.

За нарушение режима я отправил Усика из сборов и сказал, что если такое повторится - то он будет исключен из штатной команды. Больше такого не повторялось“, - сказал Сосновский.

Напомним, следующий бой Александр Усик проведет 11 ноября. Соперником украинца будет Тони Беллью.

 

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Теги: бокс, Александр Усик, Дмитрий Сосновский
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Источник: Tribuna

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Комментариев (1)
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vtsaruk197028    30.10.2018, 11:43
Оценка:  0
vtsaruk197028
продажная непорядочная шкура ....импотент хренов.....
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