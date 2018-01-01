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Деревянченко: Продолжение следует

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Украинский боксер после поражения от Дэниела Джейкобса поблагодарил фанатов за поддержку.
Сергей Деревянченко (слева) в бою против Дэниела Джейкобса
Сергей Деревянченко (слева) в бою против Дэниела Джейкобса
Getty Images

Украинский боксер Сергей Деревянченко поблагодарил своих болельщиков за поддержку и пообещал вернуться в ринг после поражения от Дэниела Джейкобса.

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"Хочу выразить свою огромную благодарность моим фанам за все добрые слова и веру в меня. На протяжении всего моего боксерского пути, а не только в бою с Джейкобсом! Я очень ценю вашу поддержку, друзья.

Конечно же – продолжение следует", - написал в Facebook Деревянченко.

Напомним, Сергей Деревянченко раздельным решением судей проиграл Дэниелу Джейкобсу поединок за звание чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Вашему вниманию также видео нокдауна и полное видео боя Деревянченко - Джейкобс, а также статистика ударов и судейские записки.

Ранее стало известно, сколько Сергей Деревянченко заработал за это бой.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Дэниел Джейкобс
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