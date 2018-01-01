Джейкобс назвал имя своего следующего потенциального соперника

Американец нацелился на самые серьезные имена в своем дивизионе.

Чемпион мира в среднем весе по версии IBF Даниэль Джейкобс рассказал, с кем бы он хотел провести свой следующий бой.

“Фанаты хотят увидеть наш реванш с Головкиным. Теперь у меня есть пояс, и у него появится интерес к этому поединку. Так что мы могли бы сделать второй бой. Я побью Головкина, но только этот парень больше не чемпион, а я хочу драться с чемпионами.

Бой с Альваресом понравится болельщикам. Да и у меня там будет повышенный интерес. Обе стороны получат свою выгоду, так что давайте сделаем этот поединок”,- приводит слова Джейкобса BoxingScene.

Напомним, что сегодня американец раздельным решением судей одержал победу над Сергеем Деревянченко, тем самым завоевав свой чемпионский пояс.