Грузинский боксер после поражения напал на тренера, едва не отправив его в нокаут

Грузинец нанес несколько ударов по своему тренеру.

Грузинский боксер Леван Шония (15-12, 11 КО) остро отреагировал на поражение и едва не отправил своего тренера в нокаут.

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Шония уступил болгарскому боксеру Спасу Генове (10-0, 7 КО), и по окончании поединка сперва набросился на соперника, а после того, как к нему обратился тренер, направил свой гнев на него, нанеся несколько мощных ударов в голову.

Бой Шонии с Геновым проходил в андеркарте поединка Кубрата Пулева и Хьюи Фьюри, в котором победу одержал болгарин по решению судей и стал претендентом на титул Джошуа.

Ранее сообщалось, что украинский боксер Сергей Деревянченко проиграл чемпионский бой Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей. Смотрите также видео нокдауна в бою Деревянченко - Джейкобс и полное видео поединка.

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