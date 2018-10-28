Джейкобс: Снимаю шляпу перед Деревянченко

Дэниел Джейкобс похвалил украинца за проведенный бой.

Американский боксер Дэниел Джейкобс выиграл бой против украинца Сергея Деревянченко раздельным решением судей и стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF.

После победы Джейкобс высказал слова уважения украинскому спортсмену и похвалил его за поединок.

Читай также: Деревянченко: Понимал, что нокдаун может сказаться на результате

“Он настоящий соперник. Я знал, что мне предстоит, когда соглашался на этот бой. Я снимаю перед ним шляпу. Бой закончился и я не могу не оказать уважения Деревянченко. Я знал, что мне будет сложно, и что придется много работать, чтобы выиграть.

В бою я использовал весь свой арсенал ударов и работал на дистанции. Это лучшее, что я мог показать“, - приводит слова Джейкобса ESPN.

Вашему вниманию также судейские записки боя Деревянченко - Джейкобс и статистика ударов боксеров.

Смотрите также видео нокдауна в бою Деревянченко - Джейкобс и полное видео этого поединка.

Читайте все важные новости спорта в нашем Viber.