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Джейкобс: Снимаю шляпу перед Деревянченко

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Дэниел Джейкобс похвалил украинца за проведенный бой.
Дэниел Джейкобс
Дэниел Джейкобс
Getty Images

Американский боксер Дэниел Джейкобс выиграл бой против украинца Сергея Деревянченко раздельным решением судей и стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF.

После победы Джейкобс высказал слова уважения украинскому спортсмену и похвалил его за поединок.

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“Он настоящий соперник. Я знал, что мне предстоит, когда соглашался на этот бой. Я снимаю перед ним шляпу. Бой закончился и я не могу не оказать уважения Деревянченко. Я знал, что мне будет сложно, и что придется много работать, чтобы выиграть.

В бою я использовал весь свой арсенал ударов и работал на дистанции. Это лучшее, что я мог показать“, - приводит слова Джейкобса ESPN.

Вашему вниманию также судейские записки боя Деревянченко - Джейкобс и статистика ударов боксеров.

Смотрите также видео нокдауна в бою Деревянченко - Джейкобс и полное видео этого поединка.

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Теги: бокс, Дэниел Джейкобс, Сергей Деревянченко
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