Деревянченко – Джейкобс: статистика ударов

Деревянченко нанес на 80 ударов больше, однако Джейкобс был точнее.

Украинский боксер Сергей Деревянченко в 12-раундовом титульном поединке уступил американцу Дэниелу Джейкобсу за вакантный пояс IBF в среднем весе.

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По данным CompuBox, украинец нанес 658 ударов, но из них всего лишь 160 были точными (23 джеба и 137 мощных), тогда как Джейкобс 578 раз пытался поймать нашего спортсмена и ему это удалось 181 раз (44 джеба и 137 мощных).

Статистика ударов боя Деревянченко – Джейкобс:

Также вашему вниманию судейские записки поединка Деревянченко – Джейкобс, видео нокдауна и полное видео боя.

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