Деревянченко – Джейкобс: судейские записки

Сергей Деревянченко потерпел первое поражение в карьере, уступив Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей.

Украинский боксер Сергей Деревянченко уступил в титульном поединке американцу Дэниелу Джейкобсу за вакантный пояс IBF в среднем весе.

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Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых один судья отдал победу Деревянченко 114:113, а двое других – Джейкобсу 115:112. Таким образом, американец выиграл бой и стал обладателем титула Международной боксерской федерации.

Судейские записки поединка Деревянченко – Джейкобс:

Смотрите также видео нокдауна в бою Деревянченко – Джейкобс и полное видео поединка.

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