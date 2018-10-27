Деревянченко: Понимал, что нокдаун может сказаться на результате

Украинский боксер прокомментировал свое первое поражение в карьере.

Украинский боксер в среднем весе Сергей Деревянченко поделился впечатлениями от боя с американцем Дэниелом Джейкобсом, в котором наш боксер потерпел первое поражение в своей карьере.

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"Это был очень близкий бой. Я понимал, что нокдаун может сказаться на результате. Но я чувствовал, что наносил ему урон в каждом из раундов, контролировал бой. Возможно, я должен был немного лучше действовать джебом и чуть больше работать по корпусу.

Это был отличный поединок. Джейкобс - невероятный соперник, и я бы хотел еще раз с ним встретиться, желательно, чтобы это случилось как можно скорее", – приводит слова украинца ESPN.

Смотрите также видео нокдауна и полное видео боя Деревянченко – Джейкобс.

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