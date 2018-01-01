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Деревянченко – Джейкобс: видео нокдауна

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Джейкобс отправил Деревянченко в нокдаун в первом раунде.

Видео нокдауна в бою Деревянченко – Джейкобс
Видео нокдауна в бою Деревянченко – Джейкобс
Getty Images

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко уступил в титульном поединке американцу Дэниелу Джейкобсу раздельным решением судей в поединке за вакантный пояс IBF в среднем весе.

В первом раунде Деревянченко коснулся перчаткой канваса и ему отсчитали нокдаун.

Смотрите видео нокдауна украинского боксера в поединке против Джейкобса:

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых один судья отдал победу Деревянченко 114:113, а двое других – Джейкобсу 115:112. Таким образом, именно Джейкобс выиграл бой и стал чемпионом мира по версии IBF.

Смотрите также полное видео боя Деревянченко – Джейкобс.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Дэниел Джейкобc, видео, нокдаун
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