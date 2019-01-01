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Деревянченко - Джейкобс: полное видео боя

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Смотрите полное видео боя Сергея Деревянченко против Дэниеля Джейкобса.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко уступил в титульном поединке американцу Дэниелу Джейкобсу в поединке за вакантный пояс IBF в среднем весе.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых один судья отдал победу Деревянченко 114:113, а двое других - Джейкобсу 115:112. Именно Джейкобс, таким образом, выиграл бой и стал чемпионом мира по версии IBF.

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Теги: Сергей Деревянченко, Дэниел Джейкобc, бокс
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