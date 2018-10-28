Деревянченко раздельным решением судей проиграл Джейкобсу чемпионский бой

Сергей Деревянченко не сумел завоевать чемпионский титул в среднем весе.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко уступил в титульном поединке американцу Дэниелу Джейкобсу в поединке за вакантный пояс IBF в среднем весе.

Поединок для украинца начался не лучшим образом – уже в концовке первого раунда Деревянченко у канатов после пропущенного удара коснулся перчатками ринга, а рефери отсчитал ему нокдаун.

Впрочем, случившееся Деревянченко не смутило, и он работал по заранее замеченному плану на бой. Украинец работал первым номером, искал голову соперника, тогда как Джейкобс работал навстречу, активно защищался корпусом.

Лучший удар в поединке у Сергея прошел во втором раунде, когда он чувствительно зацепил соперника справа.

Но дальнейшие раунды за счет работы по корпусу и навстречу, выигрывал Джейкобс. Некоторые равные раунды можно было отдать украинцу, но все же это была лишь небольшая вспышка при равном бое.

В чемпионских раундах, понимая незавидное свое положение (особенно из-за нокдауна), Деревянченко добавил оборотов, провел пару хороших атак, а в последнем раунде боя и вовсе перешел на рубку, которая осталась за украинцем. Но Джейкобс выстоял и выиграл бой.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых один судья отдал победу Деревянченко 114:113, а двое других - Джейкобсу 115:112. Именно Джейкобс, таким образом, выиграл бой и стал чемпионом мира по версии IBF.