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Деревянченко раздельным решением судей проиграл Джейкобсу чемпионский бой

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Сергей Деревянченко не сумел завоевать чемпионский титул в среднем весе.
Деревянченко раздельным решением судей проиграл Джейкобсу чемпионский бой

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко уступил в титульном поединке американцу Дэниелу Джейкобсу в поединке за вакантный пояс IBF в среднем весе.

Поединок для украинца начался не лучшим образом – уже в концовке первого раунда Деревянченко у канатов после пропущенного удара коснулся перчатками ринга, а рефери отсчитал ему нокдаун.

Впрочем, случившееся Деревянченко не смутило, и он работал по заранее замеченному плану на бой. Украинец работал первым номером, искал голову соперника, тогда как Джейкобс работал навстречу, активно защищался корпусом.

Лучший удар в поединке у Сергея прошел во втором раунде, когда он чувствительно зацепил соперника справа.

Но дальнейшие раунды за счет работы по корпусу и навстречу, выигрывал Джейкобс. Некоторые равные раунды можно было отдать украинцу, но все же это была лишь небольшая вспышка при равном бое.

В чемпионских раундах, понимая незавидное свое положение (особенно из-за нокдауна), Деревянченко добавил оборотов, провел пару хороших атак, а в последнем раунде боя и вовсе перешел на рубку, которая осталась за украинцем. Но Джейкобс выстоял и выиграл бой.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых один судья отдал победу Деревянченко 114:113, а двое других - Джейкобсу 115:112. Именно Джейкобс, таким образом, выиграл бой и стал чемпионом мира по версии IBF.

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Теги: Сергей Деревянченко, бокс, Дэниел Джейкобc
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.10.2018, 07:38
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гость
Как мне говорил тренер - что бы не засудили по очкам, соперника надо вырубать
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