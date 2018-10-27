Атлас: Усик выиграет бой с Беллью

Тедди Атлас сделал прогноз на бой Александра Усика и Тони Беллью.

Известный тренер Тедди Атлас заявил, что абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик победит в поединке против Тони Беллью.

"Усик победит в бою против Беллью, он выиграет этот бой. Усик сейчас - лучший тяжеловес в мире. Для меня он один из десяти лучших боксеров на данный момент. Сейчас он самый доминирующий тяжеловес со времен Эвандера Холифилда.

Мне было бы очень интересно посмотреть на него в поединке против Джошуа, настоящего супертяжеловеса. Но это тот же случай, как и Спенс – Кроуфорд. Что может сделать большой парень, когда против него выходит умный боксер, который знает, как работать на дистанции и в контратаках. Это то, что есть у Усика. Кроме того, роль играют люди вокруг него – Ломаченко.

И еще одно - он особенный. Это не просто парень, который поднимается в весе, чтобы заработать денег. Это чемпион Олимпийских игр, непобедимый чемпион, он выиграл пояс в течение десяти боев. Нужно учитывать все это вместе", - сказал Атлас в интервью YouTube-каналу EsNews.

Ранее Беллью назвал Усика монстром и заявил, что собирается его победить.