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Деревянченко: Бой с Джейкобсом может изменить моя жизнь

Комментариев: 1
Сергей Деревянченко намерен показать максимум в бою с Дэниэлом Джейкобсом.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxingscene.com

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко рассказал о желании завоевать пояс IBF в поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

"Это мой первый бой на НВО и мой первый большой поединок. Я должен показать максимум, потому что люди меня не знают. Я хочу хорошо себя показать в этом бою.

Я мечтал об этом бое. Он может изменить мою жизнь. Я хочу этот пояс и моя семья его хочет, а также моя команда. Этот титул может поднять меня на следующий уровень в боксе и принести большие бои.

Я хорошо себя чувствую. Я знаю, что могу осуществить свою мечту. Я получил возможность драться за титул и я счастлив. Моя карьера двигается медленно, но я рад", - цитирует Деревянченко BoxingScene.

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Теги: Сергей Деревянченко, Дэниэл Джейкобс, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  27.10.2018, 18:30
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гость
моя жизнь!!!! эх житие мое пи доры писать научитесь или писять
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