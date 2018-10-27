Деревянченко: Бой с Джейкобсом может изменить моя жизнь

Сергей Деревянченко намерен показать максимум в бою с Дэниэлом Джейкобсом.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко рассказал о желании завоевать пояс IBF в поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

"Это мой первый бой на НВО и мой первый большой поединок. Я должен показать максимум, потому что люди меня не знают. Я хочу хорошо себя показать в этом бою.

Я мечтал об этом бое. Он может изменить мою жизнь. Я хочу этот пояс и моя семья его хочет, а также моя команда. Этот титул может поднять меня на следующий уровень в боксе и принести большие бои.

Я хорошо себя чувствую. Я знаю, что могу осуществить свою мечту. Я получил возможность драться за титул и я счастлив. Моя карьера двигается медленно, но я рад", - цитирует Деревянченко BoxingScene.