Известный эксперт дал прогноз на бой Деревянченко - Джейкобс.

Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль сделал прогноз на бой за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе между американцем Дэниэлом Джейкобсом и украинцем Сергеем Деревянченко.

"Джейкобс намного выше, больший панчер и у него больше опыта в профи, но он смотрелся не так хорошо в своих боя после поражения Головкину. Деревенченко же довольно не активный, но обладает несколькими навыками и более голодный.

Я могу допустить победу Деревянченко, но больше склоняюсь к Джейкобсу и ставлю на его победу решением", - написал Рафаэль на сайте ESPN.