Переключиться на мобильную версию

Деревянченко предупредил Джейкобса: Я умнее Головкина

Комментариев: 0
Сергей Деревянченко уверен в себе перед чемпионским боем.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко накануне боя за вакантный титул чемпиона мира IBF против Дэниела Джейкобса заявил, что он более умный боксер, чем Геннадий Головкин, который победил американца в мае 2017 года.

"Считаю, что Джейкобс хорошо сражался против Головкина, но нокдаун в четвертом раунде повлиял на решение судей. Мы пересматривали бои Дэнни против Ариаса и Сулецки и, я думаю, что я смог бы остановить каждого из этих ребят.

Знаю, что к бою со мной Джейкобс относится более серьезно, чем к предыдущим свои поединкам. Он знает, что это будет более жесткая битва. Но я собираюсь отдать все, что у меня есть.

Я намного умнее Головкина, который сделал много ошибок в бою с Джейкобсом. Я чувствую, что готов к любому боксеру в нашем дивизионе, но прежде я должен победить Джейкобса, и лишь потом думать о будущих возможных соперниках", - цитирует Деревянченко boxingscene.com.

Напомним, бой за титул IBF Деревянченко – Джейкобс состоится 27 октября в Нью-Йорке.

Поделись:
Теги: Сергей Деревянченко, Дэниел Джейкобc, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь