Сергей Деревянченко уверен в себе перед чемпионским боем.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко накануне боя за вакантный титул чемпиона мира IBF против Дэниела Джейкобса заявил, что он более умный боксер, чем Геннадий Головкин, который победил американца в мае 2017 года.

"Считаю, что Джейкобс хорошо сражался против Головкина, но нокдаун в четвертом раунде повлиял на решение судей. Мы пересматривали бои Дэнни против Ариаса и Сулецки и, я думаю, что я смог бы остановить каждого из этих ребят.

Знаю, что к бою со мной Джейкобс относится более серьезно, чем к предыдущим свои поединкам. Он знает, что это будет более жесткая битва. Но я собираюсь отдать все, что у меня есть.

Я намного умнее Головкина, который сделал много ошибок в бою с Джейкобсом. Я чувствую, что готов к любому боксеру в нашем дивизионе, но прежде я должен победить Джейкобса, и лишь потом думать о будущих возможных соперниках", - цитирует Деревянченко boxingscene.com.

Напомним, бой за титул IBF Деревянченко – Джейкобс состоится 27 октября в Нью-Йорке.