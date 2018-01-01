Хирн: У боя Деревянченко – Джейкобс есть все шансы стать лучшим в 2018 году

Британский промоутер считает, что у Деревянченко и Джейкобса равные шансы на победу.

Промоутер Дэниела Джейкобса, Эдди Хирн, поделился ожиданиями от предстоящего боя против Сергея Деревянченко.

"Они были в одном ринге, спарринговали, и это очень интересный, а также непростой бой. Деревянченко еще не проходил проверку соперниками такого уровня, как Джейкобс, но у него была замечательная карьера в любителях, и он очень свеж, как профи. Джейкобс боксировал на очень высоком уровне, у него в соперниках были такие ребята, как Питер Киллин и Геннадий Головкин. Думаю, это бой с равными шансами на победу, 50 на 50.

По этому поединку можно будет понять, насколько хорош Деревянченко на самом деле. Полагаю, предпочтение должно все же отдаваться Дэнни из-за его опыта в профи. Но Сергей должен ответить на многие вопросы, которые пока остаются без ответа. Мы знаем, что он хорош, но как оно будет на элитном уровне? Дэнни Джейкобса ждет очень непростая ночь.

Мой прогноз? Я думаю, Джейкобс по очкам. Но, опять же, случиться может все, что угодно. Оба парня обладают очень сильным ударом, они оба очень хороши с технической точки зрения. Это будет замечательный бой, у которого есть шансы стать лучшим за весь 2018 год", - заявил Хирн.

Напомним, бой за титул IBF Деревянченко – Джейкобс состоится 27 октября в Нью-Йорке.