Арум: В будущем топ-боксеры будут тренироваться как Ломаченко

Боб Арум рассказал, как Василий Ломаченко изменил бокс.

Промоутер Василия Ломаченко, Боб Арум, рассказал, что украинец своим подходом к подготовке к поединкам, а также необычными тренировками изменил бокс.

"Он привнес в спорт новый аспект. Я думаю, что в будущем топ-боксеры будут тренироваться в такой манере, будут иметь спортивных психологов. Уже сейчас много бойцов обращаются ко мне с просьбой порекомендовать им спортивного психолога.

Я никогда не слышал об использовании спортивной психологии, но я считаю, что парень, который так успешен и так хорош, всегда привлекает людей, которые хотят скопировать его методы", - рассказал Арум.