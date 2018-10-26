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Арум: В будущем топ-боксеры будут тренироваться как Ломаченко

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Боб Арум рассказал, как Василий Ломаченко изменил бокс.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Boxingscene.com

Промоутер Василия Ломаченко, Боб Арум, рассказал, что украинец своим подходом к подготовке к поединкам, а также необычными тренировками изменил бокс.

"Он привнес в спорт новый аспект. Я думаю, что в будущем топ-боксеры будут тренироваться в такой манере, будут иметь спортивных психологов. Уже сейчас много бойцов обращаются ко мне с просьбой порекомендовать им спортивного психолога.

Я никогда не слышал об использовании спортивной психологии, но я считаю, что парень, который так успешен и так хорош, всегда привлекает людей, которые хотят скопировать его методы", - рассказал Арум.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Боб Арум
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