Беллью о бое с Усиком: 10 ноября я попытаюсь победить монстра

Тони Беллью намерен "сломать" Усика.

Почетный чемпион WBC в тяжелом весе Тони Белью заявил, что сломает Александра Усика и заберет его душу.

"Я не просто думаю, что могу победить Усика, я знаю, что могу это сделать.

До этого все, кто смотрел в его глаза уже были проигравшими, но я также посмотрел в них. Он знает, что в моих глазах нет страха. Я попробую найти нужный путь 10 ноября, я попытаюсь победить монстра.

Я собираюсь побить его, потому что он не сможет это принять. Я сломаю его и заберу его душу", цитирует Беллью Mirror.

Напомним, бой между британцем Тони Беллью и украинцем Александром Усиком состоится 10 октября в английском Манчестере.