Ломаченко намного лучше Мейвезера - Арум

Также промоутер сравнил украинца с Мохамедом Али.

Промоутер украинца Василия Ломаченко, Боб Арум, сравнил нашего чемпиона с Мохаммедом Али и Флойдом Мейвезером, а также пояснил ситуацию с организацией поединка Василия против обладателя титулов WBC / IBF американца Майки Гарсии

"Ломаченко, как и Али, имеет отличное чувство дистанции и баланса. Я имею в виду Али, который был до отказа от выступлений. Тот Али имел все умения и техники, он был как танцор балета. У него было замечательное чувство дистанции, и я не думал, что увижу кого-либо с такими умениями, пока не появился Ломаченко. Али был натуральным танцором балета, а Ломаченко натренировал свой "балет".

Бой Ломаченко – Мейвезер? Я не думаю, что это был бы конкурентный поединок. Флойд был очень-очень хорош, но Лома - боец намного лучше. Многие говорят, что Флойд проиграл первый бой Кастильо. Хоть Флойд и был отличным бойцом, но он не может быть приравнен к Ломаченко.

После Педрасы мы хотели бы узнать, сможем ли мы объединить титулы в легком весе. Я говорил Майки (Гарсии) и Роберту (Гарсии), с которыми я в хороших отношениях, что если они хотят поединка, то пусть дозвонятся до нас, и мы постараемся прийти к соглашению. Хватит разговоров: если хочешь боя, приходи и встреться с нами, и мы с радостью организуем поединок. Но я знаю, что если Майки придет, то мистер "раковая опухоль" Эл Хэймон убьет этот бой", - заявил Арум.

Бой Ломаченко - Педраса состоится между чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой состоится 8 декабря в комплексе Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке.