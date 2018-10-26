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После победы над Кличко Фьюри хотел покончить с собой

Комментариев: 2
Боксер рассказал о депресии, которая едва не завершилась суицидом.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
eurosport.ru

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что после победы над Владимиром Кличко и завоевания многих титулов он был в глубокой депрессии.

“Я помню, как ехал в своем кабиолете Феррари по шоссе со скоростю 190 миль в час в 2016 году. Я направлялся к обрыву моста и мне было все равно. Я просто хотел умереть. Но в один момент голос в моей голова сказал не делать этого, ведь мои дети выростут без отца. Часто я просыпался утром и думал над тем, почему я живой. Вот такие мысли исходили от человека, у которого в жизни есть пратически все“, - цитирует Фьюри издание Irish Examiner.

Ранее, Фьюри запретил себе сидеть в соцсетях.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри
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Источник: www.irishexaminer.com

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Комментариев (2)
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Москвич  (аноним)  26.10.2018, 19:53
Оценка:  0
Москвич
Поветкину бы твои проблемы дружок. Проснулся утром с бодуна, башка болит, встал и побежал к ближайшему магазину, сообразить с мужиками на троих. Потом похлебал лаптем щей... Кароче, жизнь удалась))))).
GreenPeace!    26.10.2018, 19:18
Оценка:  +1
GreenPeace!
Значит нет духовного богатства и гармонии.Значит пришел возраст переоценки ценностей.Хотя у разумного человека,ценности духовные всегда на первом месте.
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