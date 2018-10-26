После победы над Кличко Фьюри хотел покончить с собой

Боксер рассказал о депресии, которая едва не завершилась суицидом.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, что после победы над Владимиром Кличко и завоевания многих титулов он был в глубокой депрессии.

“Я помню, как ехал в своем кабиолете Феррари по шоссе со скоростю 190 миль в час в 2016 году. Я направлялся к обрыву моста и мне было все равно. Я просто хотел умереть. Но в один момент голос в моей голова сказал не делать этого, ведь мои дети выростут без отца. Часто я просыпался утром и думал над тем, почему я живой. Вот такие мысли исходили от человека, у которого в жизни есть пратически все“, - цитирует Фьюри издание Irish Examiner.

Ранее, Фьюри запретил себе сидеть в соцсетях.