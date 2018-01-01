Деревянченко – Джейкобс: анонс боя

Украина может получить нового чемпиона мира среди профессионалов.

За полтора месяца пять украинских боксеров проведут чемпионские поединки среди профессионалов – трое из них будут защищать свои титулы, еще двое чемпионами попробуют стать.

Первым в этом списке боев станет поединок Сергея Деревянченко против Дэниела Джейкобса, который состоится в ночь с 27 на 28 октября в Нью-Йорке.

Уникальность боя с том, что встречаются два друга – оба живут в Нью-Йорке, тренируются в одном зале у одного тренера и неоднократно стояли в спаррингах, помогая друг другу готовиться к поединкам.

Впрочем, учитывая, что оба входят в топ-боксеров среднего веса, они понимали, что их встреча неизбежна. Возможно, оба хотели бы оттянуть этот поединок, отдав преимущество встречи в объединительном бое, но судьба распорядилась иначе.

Деревянченко мог выйти на чемпионский бой в мае, но будучи в статусе обязательного претендента не дождался боя с Геннадием Головкиным. Того в итоге лишили титула IBF и теперь Деревянченко с Джейкобсом оспорят вакантный пояс.

Тренера Андре Розье боксеры поделили просто – Джейкобс работает с ним 14 лет, поэтому они продолжили готовиться вместе, а Деревянченко к этому бою готовил второй тренер Гэри Старк.

Специалисты перед боем отдают преимущество Джейкобсу, который в первую очередь более опытный боксер, а еще у него есть преимущество в габаритах.

Оба боксера работают в левосторонней стойке и оба лучше всего выглядят на средней дистанции, но сама манера боя у них разная.

Деревянченко — панчер, работает серийно, с отличной работой ног и хорошо поставленным джебом. Все же сказывается большая любительская карьера. А еще он, в отличии от многих украинских боксеров, любит работать на ближней дистанции.

Джейкобс — контрпанчер. Он умеет ловко уйти от атаки и пробить навстречу, неплохо работает по корпусу соперника, хотя, учитывая рост Деревянченко, с украинцем это может не сработать.

На самом деле, большую роль в поединке будет играть роль “домашних“ заготовок и физической готовности. Учитывая то количество раундов, которые боксеры провели друг против друга в спарринге, учитывая одну и ту же команду тренеров (Розье хорошо знает Деревянченко, но и Старк знает Джейкобса), боксерам придется чем-то удивлять друг друга, делать заготовки специально для этого боя.

Не стоит забывать, что украинец боксировал 12 раундов лишь раз, а до того его потолок был — два 8-раундовых боя. Опыт - всецело на стороне американца. Тот был чемпионом, провел полный бой с Геннадием Головкиным, выиграв по мнению части болельщиков.

Украинцу также нужно учитывать, что американец – персонаж куда более узнаваемый, статусный и финансово выгодный. Бой проходит в его родном городе в шоу его промоутера, поэтому равные раунды, почти наверняка, будут отдаваться в сторону Джейкобса. А учитывая, что боксеры хорошо знают друг друга, этих “равных“ раундов может быть много.

В общем, расклады 60 на 40 в пользу Джейкобса, но тем почетнее будет победить такого соперника и стать чемпионом мира. Удачи, Сергею. Украина ждет еще одного чемпиона.

Напомним, бой за титул IBF Деревянченко - Джейкобс состоится 27 октября в Нью-Йорке. Боксеры уже провели первую дуэль взглядов, которую вы можете посмотреть здесь.

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Виталий Володько, iSport.ua

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