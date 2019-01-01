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Гвоздик: Усику будет тяжело с Беллью

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Украинский боксер Александр Гвоздик поделился своим мнением по поводу предстоящих поединков Ломаченко и Усика.
Александр Гвоздик
Александр Гвоздик
Getty Images

Боксер Александр Гвоздик рассказал о своих ожиданиях от боев Василия Ломаченко и Александра Усика.

“Ломаченко должен победить Педрасу, потому что он очень сильный и умный парень. Это бокс, поэтому никогда не знаешь, что может быть. Но я надеюсь, что Ломаченко справится со своей работой.

Александра Усика ждет тяжелый бой. Я думаю, что поединок с Беллью будет сложнее, чем с Гассиевым. В любом случае, это будет интересно“, - сказал Гвоздик.

Напомним, что бой Александр Гвоздик - Адонис Сивенсон состоися 1 декабря в Квебеке.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, Александр Усик, Василий Ломаченко
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Источник: fightnews.com

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