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Деревянченко - Джейкобс: прогноз и ставки букмекеров на бой украинца

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Букмекеры определили фаворита боя Сергей Деревянченко - Дэниэл Джейкобс.
Деревянченко - Джейкобс: прогноз букмекеров
Деревянченко - Джейкобс: прогноз букмекеров
Boxingscene.com

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поспорит за титул по версии IBF с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Букмекеры считают фаворитом поединка американского боксера. На победу Джейкобса ставки принимают с коэффициентом 1,4, в то время, как успех нашего спортсмена оценивается в 2,85. На ничью в этом поединке можно поставить с коэффициентом 21,0.

Напомним, бой Деревянченко - Джейкобс состоится 27 октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 6:00 по киевскому времени.

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Теги: Сергей Деревянченко, Дэниэл Джейкобс, бокс, прогноз букмекеров
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