Деревянченко - Джейкобс: прогноз и ставки букмекеров на бой украинца

Букмекеры определили фаворита боя Сергей Деревянченко - Дэниэл Джейкобс.

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поспорит за титул по версии IBF с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

Букмекеры считают фаворитом поединка американского боксера. На победу Джейкобса ставки принимают с коэффициентом 1,4, в то время, как успех нашего спортсмена оценивается в 2,85. На ничью в этом поединке можно поставить с коэффициентом 21,0.

Напомним, бой Деревянченко - Джейкобс состоится 27 октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 6:00 по киевскому времени.