Деревянченко - Джейкобс: прогноз и ставки букмекеров на бой украинца
Букмекеры определили фаворита боя Сергей Деревянченко - Дэниэл Джейкобс.
Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко поспорит за титул по версии IBF с американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Букмекеры считают фаворитом поединка американского боксера. На победу Джейкобса ставки принимают с коэффициентом 1,4, в то время, как успех нашего спортсмена оценивается в 2,85. На ничью в этом поединке можно поставить с коэффициентом 21,0.
Напомним, бой Деревянченко - Джейкобс состоится 27 октября. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция поединка, которая начнется в 6:00 по киевскому времени.
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