Деревянченко - Джейкобс: онлайн трансляция боя начнется в 06:00
Украинец Сергей Деревянченко встретится с Дэниэлом Джейкобсом, чтобы побороться за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.
Чемпионский бой состоится 27 октября в Нью-Йорке на малой арене Madison Square Garden. На нашем сайте вы сможете следить за боем онлайн - в этой статье будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, которая начнется в 6:00 по киевскому времени.
В прошлом своем поединке, который состоялся 3 марта, Деревянченко победил американца Дашона Джонсона.
Напомним, что титул IBF в среднем весе стал вакантным после того, как Геннадий Головкин отказался его защищать в поединке против украинца, который стал обязательным претендентом, отдав предпочтение подготовке к реваншу против Сауля Альвареса.
Деревянченко на профессиональном ринге провел 12 боев, все из которых выиграл. В активе Джейкобса 36 поединков, из которых 34 победы и 2 поражения.
Отметим, что фаворитом боя букмекеры считают Джейкобса.
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