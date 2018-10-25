Деревянченко - Джейкобс: онлайн трансляция боя начнется в 06:00

Следи за титульным боем украинца онлайн в нашей трансляции.

Украинец Сергей Деревянченко встретится с Дэниэлом Джейкобсом, чтобы побороться за титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF.

Чемпионский бой состоится 27 октября в Нью-Йорке на малой арене Madison Square Garden. На нашем сайте вы сможете следить за боем онлайн - в этой статье будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка, которая начнется в 6:00 по киевскому времени.

В прошлом своем поединке, который состоялся 3 марта, Деревянченко победил американца Дашона Джонсона.

Напомним, что титул IBF в среднем весе стал вакантным после того, как Геннадий Головкин отказался его защищать в поединке против украинца, который стал обязательным претендентом, отдав предпочтение подготовке к реваншу против Сауля Альвареса.

Деревянченко на профессиональном ринге провел 12 боев, все из которых выиграл. В активе Джейкобса 36 поединков, из которых 34 победы и 2 поражения.

Отметим, что фаворитом боя букмекеры считают Джейкобса.