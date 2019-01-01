Постол стал запасным боксером Всемирной боксерской суперсерии

Свой следующий бой украинец проведет в Глазго.

Бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Виктор Постол (29-2, 12 КО) вернется на ринг 3 ноября.

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Украинец стал запасным боксером Всемирной боксеркой суперсерии и сразится с безвестным боксером из Турции Сиаром Озгулом. Поединок пройдет в Глазго.

В главном бою вечера Джош Тейлор в рамках четвертьфинала WBSS проведет с американским проспектом Райаном Мартином (22-0, 12 КО).

Ранее Виктор Постол заявил, что хочет еще стать чемпионом мира.

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