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Постол стал запасным боксером Всемирной боксерской суперсерии

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Свой следующий бой украинец проведет в Глазго.
Виктор Постол
Виктор Постол
Getty Images

Бывший чемпион мира WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) Виктор Постол (29-2, 12 КО) вернется на ринг 3 ноября.

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Украинец стал запасным боксером Всемирной боксеркой суперсерии и сразится с безвестным боксером из Турции Сиаром Озгулом. Поединок пройдет в Глазго.

В главном бою вечера Джош Тейлор в рамках четвертьфинала WBSS проведет с американским проспектом Райаном Мартином (22-0, 12 КО).

Ранее Виктор Постол заявил, что хочет еще стать чемпионом мира.

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Теги: бокс, Виктор Постол
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