Беллью сбросил более 13 кг в преддверии боя с Усиком

Тони Беллью активно готовится к поединку против Александра Усика.

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью рассказал о своей подготовке к бою с абсолютным чемпионом мира Александром Усиком.

“Я постоянно изучаю Усика, смотрю его поединки. Он не неуязвимый, не непобедимый, его можно уложить. Чем больше я наблюдаю за ним, тем больше убеждаюсь, что могу побить его.

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На данный момент я сбросил уже 13,6 килограммов, впереди еще несколько. Мне не нужно было этого говорить, ведь бойцы никогда не говорят правду, но я весил 108 килограммов, когда вернулся в зал. Я действительно был массивным.

Я верю, что могу побить Усика, и мне все равно, что об этом думает Хирн и другие“, - приводит слова Беллью Sky Sports.

Напомним, бой Усик - Беллью состоится 10 ноября в Манчестере, а на кону - пояса украинца.

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