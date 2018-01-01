Деревянченко и Джейкобс провели дуэль взглядов

Оба боксера выглядят уверенными в своей победе.

Джейкобс - Деревянченко Boxing Scene

Украинский боксер Сергей Деревянченко (12-0, 10 КО) и американский боец Дэниел Джейкобс (34-2, 29 КО) провели традиционную дуэль взглядов перед боем за титул чемпиона мира по версии IBF в среднем весе.

Напомним, поединок Джейкобс – Деревянченко состоится 27 октября. Начало – в 06:00 по киевскому времени.

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