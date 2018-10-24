Тайсон поиздевался над спящим Уайтом
Легенда бокса написал на лбу президента UFC нецензурное слово.
Майк Тайсон летел в самолете вместе с президентом UFC Дэйной Уайтом.
Когда последний заснул, Тайсон решил воспользоваться случаем и оставить на лбу Уайта сообщение.
“Эй, Уайт, это фото говорит о многом“, - подписал Тайсон фотографию президента UFC с надписью мужского полового органа на лбу на своей странице в Instagram.
Ранее, Гарбрандт заявил что Тайсон не будет тренировать Хабиба.
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