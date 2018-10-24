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Тайсон поиздевался над спящим Уайтом

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Легенда бокса написал на лбу президента UFC нецензурное слово.
Майк Тайсон
Майк Тайсон
Getty Images

Майк Тайсон летел в самолете вместе с президентом UFC Дэйной Уайтом.

Когда последний заснул, Тайсон решил воспользоваться случаем и оставить на лбу Уайта сообщение.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hey @danawhite this pic says it all 🥊

Допис, поширений Mike Tyson (@miketyson)

“Эй, Уайт, это фото говорит о многом“, - подписал Тайсон фотографию президента UFC с надписью мужского полового органа на лбу на своей странице в Instagram.

Ранее, Гарбрандт заявил что Тайсон не будет тренировать Хабиба.

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Теги: бокс, Майк Тайсон, Дэйна Уайт
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