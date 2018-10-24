Тайсон поиздевался над спящим Уайтом

Легенда бокса написал на лбу президента UFC нецензурное слово.

Майк Тайсон летел в самолете вместе с президентом UFC Дэйной Уайтом.

Когда последний заснул, Тайсон решил воспользоваться случаем и оставить на лбу Уайта сообщение.

“Эй, Уайт, это фото говорит о многом“, - подписал Тайсон фотографию президента UFC с надписью мужского полового органа на лбу на своей странице в Instagram.

Ранее, Гарбрандт заявил что Тайсон не будет тренировать Хабиба.