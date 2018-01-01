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Беллью: Усик - монстр, от которого все убегают

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Британец поделился своим мнением о предстоящем поединке.
Тони Беллью
Тони Беллью
Getty Images

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью уверен в себе перед боем с Александром Усиком. 

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“Конечно, это будет самый сложный поединок в моей карьере. Усик - самый грозный из всех моих соперников. Он всех пугает. Он - монстр, от которого все убегают. Только такой, как я, не боится идти прямо на него.

Я надеюсь 10 ноября шокировать мир.

Я не думаю ни о весе, ни о том, какой сильный у меня соперник. Я думаю только о том, как 10 ноября буду ехать со своими поясами домой“, - сказал Беллью.

Ранее, Усик призвал смотреть его бой с Беллью в кинотеатрах

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Теги: бокс, Тони Беллью, Александр Усик
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Источник: BoxingScene

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