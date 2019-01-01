Ломаченко провел открытую для прессы тренировку

Василий Ломаченко провел открытую тренировку в рамках подготовки к бою против Хосе Педрасы.

В тренировочном лагере Василия Ломаченко в США прошел “медиа-день“, когда представители СМИ и эксперты имели возможность понаблюдать за тренировками чемпиона.

Василий сейчас готовится к бою против Хосе Педрасы. Также Ломаченко отметил, что легкий вес - не идеальная категория для него, но он здесь намерен задержаться.

Представляем вашему вниманию фото с открытой тренировки Василия Ломаченко:

Напомним, что 8 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой.

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