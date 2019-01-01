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Ломаченко провел открытую для прессы тренировку

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Василий Ломаченко провел открытую тренировку в рамках подготовки к бою против Хосе Педрасы.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Boxing Scene

В тренировочном лагере Василия Ломаченко в США прошел “медиа-день“, когда представители СМИ и эксперты имели возможность понаблюдать за тренировками чемпиона. 

Василий сейчас готовится к бою против Хосе Педрасы. Также Ломаченко отметил, что легкий вес - не идеальная категория для него, но он здесь намерен задержаться.

Представляем вашему вниманию фото с открытой тренировки Василия Ломаченко:

Напомним, что 8 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой.

Для фанатов Усика, Ломаченко и других боксеров мы создали отдельную страничку посвященную боксу в Telegram!

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, фото, тренировка
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