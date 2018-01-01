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Ломаченко: Легкий вес – не идеальная категория для меня прямо сейчас

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Василий Ломаченко не собирается пока менять весовую категорию.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Boxing Scene

Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко на открытой тренировке рассказал, что пока не планирует повышаться в весовых категориях и останется в легком весе (135 фунтов).

“Я уверен, что пока останусь в 135 и сосредоточусь на боях в этой категории. Когда я бился с Линаресом, то чувствовал, что он был больше меня.

Поэтому я думаю, что 135 не является моей идеальной весовой категорией прямо сейчас. Через один-два года это будет мой идеальный вес, но не сейчас“, - заявил Ломаченко.

Ранее Хорхе Линарес признался, что часто думает о реванше с Василием Ломаченко, а также сделал фото с украинцем и намекнул на новый бой с нашим боксером.

Напомним, что 8 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса
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