Ломаченко: Легкий вес – не идеальная категория для меня прямо сейчас
Украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе Василий Ломаченко на открытой тренировке рассказал, что пока не планирует повышаться в весовых категориях и останется в легком весе (135 фунтов).
“Я уверен, что пока останусь в 135 и сосредоточусь на боях в этой категории. Когда я бился с Линаресом, то чувствовал, что он был больше меня.
Поэтому я думаю, что 135 не является моей идеальной весовой категорией прямо сейчас. Через один-два года это будет мой идеальный вес, но не сейчас“, - заявил Ломаченко.
Ранее Хорхе Линарес признался, что часто думает о реванше с Василием Ломаченко, а также сделал фото с украинцем и намекнул на новый бой с нашим боксером.
Напомним, что 8 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой.
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