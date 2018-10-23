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Стало известно, когда Гассиев вернется в ринг

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Сейчас россиянин восстанавливается после травмы плеча.
Мурат Гассиев
Мурат Гассиев
sport-express.ru

Бывшему чемпиону мира Мурат Гассиеву сообщили, когда он сможет вернутся в бокс после перенесенной операции на плече.

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что Гассиев может провести свой первый бой весной 2019 года. 

Соперник россиянина пока не известен, но бой планируют провести в Краснодаре.

Напомним, что в последнем своем поединке Мурат Гассиев уступил Александру Усику.

Ранее Гассиев заявил, что не может дождаться реванша с украинцем.

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Теги: бокс, Мурат Гассиев, Александр Усик
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