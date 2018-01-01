Сауль Альварес продлил контракт с Golden Boy Promotions

Мексиканец подписал новый контракт с компанией Golden Boy на четыре боя.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Сауль Альварес подписал новое соглашение с Golden Boy Promotion.

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По информации BoxingScene, контракт мексиканца с промоутерской компанией рассчитан на четыре боя.

Следующий поединок Сауль Альварес проведет 15 декабря. В бою за титул WBA во втором среднем весе он встретится с британцем Рокки Филдингом.

Ранее сообщалось о том, что Канело подписал самое крупное соглашение в истории спорта.

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