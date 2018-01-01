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Ломаченко: У меня нет времени смотреть бои Педрасы

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Украинский боксер сообщил, что не может дождаться возвращения на ринг.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
cbssports.com

Чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко рассказал о подготовке к бою с Хосе Педрасой.

“Я счастлив, что скоро состоится мой первый объединительный бой. Я не могу дождаться этого дня. После поединка с Педрасой многие двери откроются.

Пока у меня не было времени смотреть бои Педрасы, поэтому я ничего не могу сказать о его стиле. Нокаутирую ли я его? Не знаю, это бокс“ - цитирует боксера Boxing Scene.

Ранее, Линарес сделал фото с Ломаченко и намекнул на реванш.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хосе Педраса
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Источник: BoxingScene

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