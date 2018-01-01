За бой с Джейкобсом Деревянченко получит самый большой гонорар в карьере

Украинский боксер надеется на поддержку.

Украинский средневес Сергей Деревянченко рассказал о предстоящем поединке с Даниэлем Джейкобсом.

Читай также: Деревянченко: настраиваюсь на 12 раундов, но закончу раньше, если будет возможность

“Я готов к тому, что большинство людей на арене будуть болеть за моего соперника, но и с моей стороны будет поддержка: из Николаева, Лос-Анджелеса, Чикаго и других городов.

Гонорар будет больше, чем за предыдущее бои. Это то, чего я хотел достичь в финансовом плане. Конечно, материально хотел бы приблизиться к таким боксерам, как Альварес, Головкин и Мейвейзер. К топам.

Каким я буду против Джейкобса? Разным. И агрессивным, и техническим. Я сделаю все для того, чтобы выиграть, - сказал Деревянченко.

Ранее стало известно, что Сергей Деревянченко завершил подготовку к бою с Джейкобсом.