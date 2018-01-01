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Уайлдер о Фьюри: Это будет жесткий нокаут

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Американец обещает нокаутировать британца.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер сообщил, что собирается нокаутировать своего соперника, Тайсона Фьюри с особой жесткостью:

“Я не знаю, когда именно будет нокаут, но думаю где-то в середине или в поздних раундах. В любом случае все закончится брутальным нокаутом.

Не могу дождаться того момента, когда тело Фьюри будет болтаться перед падением на канвас. Люди не смогут отойти, потому что будут бояться пропустить что-то“, - цитирует боксера BoxingScene

Ранее сообщалось, что Линарес сделал фото с Ломаченко и намекнул на реванш.

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Теги: бокс, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер
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Источник: BoxingScene

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