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Линарес сделал фото с Ломаченко и намекнул на реванш

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Хорхе Линарес рассчитывает встретиться с украинцем в следующем году.
Хорхе Линарес
Хорхе Линарес
instagram.com/jorgelinares/

Венесуэльский экс-чемпион Хорхе Линарес снова намекнул на свое желание провести реванш со своим обидчиком - украинским чемпионом WBA в легком весе Василием Ломаченко, отобравшим у него титул.

Боксер разместил фото с украинцем, с намеком подписав его: “2019!?“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 ⁉️

Публикация от 🅛🅘🅝🅐🅡🅔🅢 ⚜ (@jorgelinares)

Отметим, что ранее Линарес признался в том, что часто думает о реванше с Василием Ломаченко.

Напомним, что 8 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой.

Для фанатов Усика, Ломаченко и других боксеров мы создали отдельную страничку посвященную боксу в Telegram!

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Хорхе Линарес, фото, реванш
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