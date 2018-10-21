Линарес сделал фото с Ломаченко и намекнул на реванш
Хорхе Линарес рассчитывает встретиться с украинцем в следующем году.
Венесуэльский экс-чемпион Хорхе Линарес снова намекнул на свое желание провести реванш со своим обидчиком - украинским чемпионом WBA в легком весе Василием Ломаченко, отобравшим у него титул.
Боксер разместил фото с украинцем, с намеком подписав его: “2019!?“
Отметим, что ранее Линарес признался в том, что часто думает о реванше с Василием Ломаченко.
Напомним, что 8 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой.
Для фанатов Усика, Ломаченко и других боксеров мы создали отдельную страничку посвященную боксу в Telegram!
Полная версия правил