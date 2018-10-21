Линарес сделал фото с Ломаченко и намекнул на реванш

Хорхе Линарес рассчитывает встретиться с украинцем в следующем году.

Венесуэльский экс-чемпион Хорхе Линарес снова намекнул на свое желание провести реванш со своим обидчиком - украинским чемпионом WBA в легком весе Василием Ломаченко, отобравшим у него титул.

Боксер разместил фото с украинцем, с намеком подписав его: “2019!?“

Отметим, что ранее Линарес признался в том, что часто думает о реванше с Василием Ломаченко.

Напомним, что 8 декабря Василий Ломаченко проведет объединительный бой с чемпионом WBO Хосе Педрасой.

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