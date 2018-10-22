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Хирн – Уайлдеру: Ты идиот?

Комментариев: 2
Эдди Хирн обратился к Деонтею Уайлдеру по поводу разделения доходов от боя с Энтони Джошуа.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался по поводу требования Деонтея Уайлдера разделить прибыль от боя по схеме 60 на 40, где большая часть будет за американцем.

Эдди Хирн не может на это согласиться и назвал Уайлдера идиотом.

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"Уайлдер, отвали, друг. Ты и трех миллионов не зарабатывал! Приедь в любой город, выйди на главную улицу и спроси, кто такой Деонтей Уайлдер. Никто ни черта тебя не знает! И 300 человек не купили бы подписку на твой бой. Он хочет разделение 60 на 40, идиот!

Иди ты в задницу, не трать наше время. Используешь имя Джошуа, чтобы попиариться. Я действительно занят, у меня нет времени на таких, как ты", – цитирует Хирна Talk Sport.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн отправил команде Уалдера новый контракт на бой с Джошуа 13 апреля, где внесены все правки, согласно требованиям американца.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Эдди Хирн, Деонтей Уайлдер
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  22.10.2018, 12:24
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гость
Головешка хоть и с поясом чемпиона но его действительно мало кто знает... Если Фура выиграет у Дылдера то Хирн испугается выпускать Джошуа.
Москвич  (аноним)  22.10.2018, 11:33
Оценка:  0
Москвич
А 50/50 не пробовали дать чемпиону мира. Эпоха Фьюри не за горами. Он наведет порядок в диизионе.
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