Хирн – Уайлдеру: Ты идиот?

Эдди Хирн обратился к Деонтею Уайлдеру по поводу разделения доходов от боя с Энтони Джошуа.

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн высказался по поводу требования Деонтея Уайлдера разделить прибыль от боя по схеме 60 на 40, где большая часть будет за американцем.

Эдди Хирн не может на это согласиться и назвал Уайлдера идиотом.

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"Уайлдер, отвали, друг. Ты и трех миллионов не зарабатывал! Приедь в любой город, выйди на главную улицу и спроси, кто такой Деонтей Уайлдер. Никто ни черта тебя не знает! И 300 человек не купили бы подписку на твой бой. Он хочет разделение 60 на 40, идиот!

Иди ты в задницу, не трать наше время. Используешь имя Джошуа, чтобы попиариться. Я действительно занят, у меня нет времени на таких, как ты", – цитирует Хирна Talk Sport.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн отправил команде Уалдера новый контракт на бой с Джошуа 13 апреля, где внесены все правки, согласно требованиям американца.

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