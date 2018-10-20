Хьюи Фьюри надеется получить бой с Джошуа в апреле следующего года

Хьюи Фьюри в бою с Кубратом Пулевым оспорят право встретиться с Энтони Джошуа.

Хьюи Фьюри высказаал уверенность, что уже в апреле 2019 года сможет боксировать с Энтони Джошуа.

В поединке против Кубрата Пулева 27 октября Фьюри поборится за право официального претендента на титул IBF, которым владеет британский чемпион.

"Сейчас я думаю о бое с Пулевым. Но поединок с Джошуа - это мое истинное желание. Это моя цель. В бою с Поветкиным он выглядел не очень уверенно, особенно в первых раундах. Когда я смотрел этот бой, мне не терпелось с ним встретиться. И я сделаю это позже. В указанную дату, в апреле, я впишу свое имя в историю Уэмбли", - приводит Фьюри BoxingScene.

Напомнми, что для боя Энтони Джошуа Уэмбли забронирован на 13 апреля, но соперник британца для этой даты пока неизвестен.

Ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн рассказал, кто станет следующим соперником британца.