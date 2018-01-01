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Спарринг-партнер Усика о работе с украинцем: Если ты облажаешься - приходится платить

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Малик Скотт рассказал, как ему работается в лагере Александра Усика.
Малик Скотт
Малик Скотт
BoxingScene.com

Спарринг-партнер абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика американский супертяж Малик Скотт, находясь в тренировочном лагере в Киеве пообщался с порталом ESNews, где описал спарринги с Александром.

"Я нахожусь в Киеве уже 4 недели. Усик боксирует, как будто у него черный пояс по боксу. Мы спаррингуем каждый день. Он умный, он обученный, он невероятен, просто мастер бокса.

Если ты промахиваешься — он заставит тебя заплатить, если ты медленный - он заставит тебя заплатить, если ты быстр - он заставит тебя заплатить. Спарринг с ним - как шахматная партия, но если ты облажаешься - он заставит тебя заплатить", - рассказал Скотт.

Напомним, что бой Усик – Беллью состоится 10-го ноября в Манчестере, а на кону будут стоять пояса украинца. 

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
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