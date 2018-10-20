Переключиться на мобильную версию

Родригес защитил титул IBF в бою с Молони и прошел в полуфинал WBSS

Комментариев: 0
Эммануэль Родригес успешно провел первую защиту титула по версии IBF в легчайшем весе.
Эммануэль Родригес
Эммануэль Родригес
worldboxingsuperseries.com

В ночь с 20 на 21 октября в Орландо (штат Флорида, США) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес и Джейсон Молони определили участника 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Победу раздельным решением судей одержал обладатель титула, успешно защитив его впервые – 115:113 в пользу Молони и дважды 115:113 в пользу Родригеса.

Таким образом, представитель Пуэрто-Рико пробился в полуфинал турнира, где встретится с японцем Наоя Иноуэ.

Также в этот же день состоялся поединок 1/4 финала второго сезона WBSS в первом тяжелом весе между Юниером Дортикосом и Матеушем Мастернаком.

 

Поделись:
Теги: Эммануэль Родригес, Джейсон Молони, бокс, Всемирная боксерская суперсерия
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь