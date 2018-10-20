Родригес защитил титул IBF в бою с Молони и прошел в полуфинал WBSS

Эммануэль Родригес успешно провел первую защиту титула по версии IBF в легчайшем весе.

В ночь с 20 на 21 октября в Орландо (штат Флорида, США) состоялся вечер профессионального бокса, в рамках которого чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес и Джейсон Молони определили участника 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии в легчайшем весе (до 53,5 кг).

Победу раздельным решением судей одержал обладатель титула, успешно защитив его впервые – 115:113 в пользу Молони и дважды 115:113 в пользу Родригеса.

Таким образом, представитель Пуэрто-Рико пробился в полуфинал турнира, где встретится с японцем Наоя Иноуэ.

Также в этот же день состоялся поединок 1/4 финала второго сезона WBSS в первом тяжелом весе между Юниером Дортикосом и Матеушем Мастернаком.