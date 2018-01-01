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Дортикос одержал победу над Мастернаком в 1/4 финала WBSS

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Юниер Дортикос и Матеуш Мастернак определили полуфиналиста второго сезона Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе.
Дортикос не сумел нокаутировать Мастернака
Дортикос не сумел нокаутировать Мастернака
worldboxingsuperseries.com

Юниер Дортикос победил единогласным решением судей Матеуша Мастернака в четвертьфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии: 116:112, дважды по 115:113.

В полуфинале турнира он встретится с Эндрю Табити, который, в свою очередь, триумфовал над Русланом Файфером.

Отметим, что это первый бой кубинца после поражения от Мурата Гассиева в полуфинале первого сезона WBSS в первом тяжелом весе.

Напомним, что первый сезон Всемирной боксерской суперсерии в крузервейте выиграл украинский боксер Александр Усик.

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Теги: Юниер Дортикос, бокс, Всемирная боксерская суперсерия, Матеуш Мастернак
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