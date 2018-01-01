Андраде победил Каутондокву и завоевал пояс WBO в среднем весе

В Бостоне завершился вечер профессионального бокса.

Деметриус Андраде (26-0, 16 КО) и Уолтер Каутондоква (17-1, 16 КО) встретились в бою за вакантное звание чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американскому боксеру – 120:104. 120:104, 119:105.

Отметим, что ранее титул по версии этой организации принадлежал Билли Джо Сондерсу, и именно с ним Андраде должен был встретиться. Но незадолго до противостояния британец провалил допинг-тест и вынужден был оставить чемпионский пояс вакантным.