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Андраде победил Каутондокву и завоевал пояс WBO в среднем весе

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В Бостоне завершился вечер профессионального бокса.
Деметриус Андраде
Деметриус Андраде
matchroomboxing.com

Деметриус Андраде (26-0, 16 КО) и Уолтер Каутондоква (17-1, 16 КО) встретились в бою за вакантное звание чемпиона мира по версии WBO в среднем весе.

Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу американскому боксеру – 120:104. 120:104, 119:105.

Отметим, что ранее титул по версии этой организации принадлежал Билли Джо Сондерсу, и именно с ним Андраде должен был встретиться. Но незадолго до противостояния британец провалил допинг-тест и вынужден был оставить чемпионский пояс вакантным.

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Теги: бокс, WBO, Деметриус Андраде, Уолтер Каутондоква
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