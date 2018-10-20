Усик призвал смотреть его бой с Беллью в кинотеатрах
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пригласил своих украинских болельщиков посмотреть его бой против Тони Беллью в кинотеатрах, которые будут показывать событие 10 ноября.
Усик обратился к фанатам на своей странице в Instagram и напомнил, что на кону будут стоять все его пояса.
"Приглашаю тебя 10 ноября в кинотеатры на трансляцию моего боя против Тони Беллью. Только в кинотеатре вы сможете ощутить полный эффект присутствия на ринге! На кону все мои пояса, это слишком много чтобы все пропустить", - сказал Усик.
Приглашаю тебя 10 ноября в кинотеатры на трансляцию моего боя против Тони Беллью. Только в кинотеатре вы сможете ощутить полный эффект присутствия на ринге! На кону все мои пояса, это слишком много чтобы пропустить. #usyk #lomus17 #usykteam #boxing #akblapin #usyk17#U17#usykbellew #
Ранее сообщалось, что Беллью пообещал войну Усику в ринге.
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