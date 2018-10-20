Усик призвал смотреть его бой с Беллью в кинотеатрах

Бой Усик - Беллью в Украине покажут в кинотеатрах.

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пригласил своих украинских болельщиков посмотреть его бой против Тони Беллью в кинотеатрах, которые будут показывать событие 10 ноября.

Усик обратился к фанатам на своей странице в Instagram и напомнил, что на кону будут стоять все его пояса.

"Приглашаю тебя 10 ноября в кинотеатры на трансляцию моего боя против Тони Беллью. Только в кинотеатре вы сможете ощутить полный эффект присутствия на ринге! На кону все мои пояса, это слишком много чтобы все пропустить", - сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Беллью пообещал войну Усику в ринге.