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Усик призвал смотреть его бой с Беллью в кинотеатрах

Комментариев: 1
Бой Усик - Беллью в Украине покажут в кинотеатрах.
Александр Усик
Александр Усик
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Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик пригласил своих украинских болельщиков посмотреть его бой против Тони Беллью в кинотеатрах, которые будут показывать событие 10 ноября.

Усик обратился к фанатам на своей странице в Instagram и напомнил, что на кону будут стоять все его пояса.

"Приглашаю тебя 10 ноября в кинотеатры на трансляцию моего боя против Тони Беллью. Только в кинотеатре вы сможете ощутить полный эффект присутствия на ринге! На кону все мои пояса, это слишком много чтобы все пропустить", - сказал Усик.

Ранее сообщалось, что Беллью пообещал войну Усику в ринге.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  20.10.2018, 20:24
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гость
Вусик. выходи только чистым как с Бриедисом. а то с Гассиевым у тебя глаза были как у бешенного волка..
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