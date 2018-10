Хитров потерпел поражение и вылетел с американского боксерского шоу

Украинский средневес Евгений Хитров (17-1, 14 КО) завершил участие в боксерском шоу Претендент (The Contender) на американском телеканале EPIX.

16 боксеров по олимпийской системе (на выбывание) бьются за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США.

В первом круге Хитров одолел американца Моргана Фитча (18-1-1, 8 КО) техническим нокаутом в 3-м раунде, но дальше в четвертьфинале уроженец Кривого Рога уступил по очкам другому американцу Брэндону Адамсу (17-2, 12 КО), побывав в нокдауне. После пяти раундов счет судей – 50:44 и дважды 49:45.

