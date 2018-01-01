Хитров потерпел поражение и вылетел с американского боксерского шоу
Украинский средневес Евгений Хитров (17-1, 14 КО) завершил участие в боксерском шоу Претендент (The Contender) на американском телеканале EPIX.
16 боксеров по олимпийской системе (на выбывание) бьются за денежное вознаграждение в размере 250 тысяч долларов США.
В первом круге Хитров одолел американца Моргана Фитча (18-1-1, 8 КО) техническим нокаутом в 3-м раунде, но дальше в четвертьфинале уроженец Кривого Рога уступил по очкам другому американцу Брэндону Адамсу (17-2, 12 КО), побывав в нокдауне. После пяти раундов счет судей – 50:44 и дважды 49:45.
Check out @TheLatinSnake_’s insights about this week’s bout between Brandon Adams and Ievgen Khytrov. #TheContender pic.twitter.com/2qAFPATkV4— The Contender (@TheContender) 20 октября 2018 г.
Добавим, что результат поединков на шоу не влияет на профессиональный рекорд боксеров.
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