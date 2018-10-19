Беллью: Фанаты хотят видеть меня в войне с Усиком, и я дам им это

Тони Беллью не хочет быть избитым, а собирается победить.

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Александром Усиком.

"Я не смотрю в будущее. Единственное, что могу сказать, я надеюсь, что наш бой с Усиком будет длиться дольше двух раундов. Надеюсь, этот бой не закончится слишком быстро. Не хочу быть избитым. Я собираюсь победить, 10-го ноября будет очень тяжелый бой. Это одна из причин, по которой я подписал этот контракт. Это будет самый сложный бой в моей карьере

Я не хочу победы, как повторный матч против Дэвида Хэя, когда я просто с легкостью отделал парня и не взял ничего от него. Фанаты хотят видеть меня в войне, и я хочу дать им это", – заявил Беллью в интервью Give Me Sport.