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Беллью: Фанаты хотят видеть меня в войне с Усиком, и я дам им это

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Тони Беллью не хочет быть избитым, а собирается победить.
Беллью: Фанаты хотят видеть меня в войне с Усиком, и я дам им это

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Александром Усиком.

"Я не смотрю в будущее. Единственное, что могу сказать, я надеюсь, что наш бой с Усиком будет длиться дольше двух раундов. Надеюсь, этот бой не закончится слишком быстро. Не хочу быть избитым. Я собираюсь победить, 10-го ноября будет очень тяжелый бой. Это одна из причин, по которой я подписал этот контракт.  Это будет самый сложный бой в моей карьере

Я не хочу победы, как повторный матч против Дэвида Хэя, когда я просто с легкостью отделал парня и не взял ничего от него. Фанаты хотят видеть меня в  войне, и я хочу дать им это", – заявил Беллью в интервью Give Me Sport.

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Теги: Александр Усик, Тони Беллью, бокс
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