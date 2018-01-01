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Деревянченко: Настраиваюсь на 12 раундов, но закончу раньше, если будет возможность

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Сергей Деревянченко рассказал о грядущем чемпионском бое против Дэниела Джейкобса.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко

Украинский боксер среднего веса Сергей Деревянченко в интервью программе "Голос Америки"» заявил, что от предстоящего поединка за чемпионский титул против Дэниела Джейкобса многое зависит.

"От этого боя зависит многое. Если проиграешь, то ты опять падаешь в рейтинге, и нужно будет карабкаться к верху. И не известно, дойдешь или нет.

Мы занимались в одном зале, у одного тренера. Так получалось, что у него бой, он готовится или я, и у нас так совпадало, что мы помогали обоюдно друг другу.

Я всегда настраиваюсь, что будет тяжелый бой, на все 12 раундов. Если будет возможность, закончу раньше и буду этому рад", - заявил Деревянченко.

Бой Деревянченко – Джейкобс состоится 27 ноября в Нью-Йорке в театре Madison Square Garden. 

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Теги: Сергей Деревянченко, Дэниел Джейкобc, бокс
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